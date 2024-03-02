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В Самаре дороги закроют на "весеннюю просушку": ограничение движения большегрузов

В Самаре дороги закроют на "весеннюю просушку": ограничение движения большегрузов

Соответствующий приказ о вводе ограничений с 1 по 30 апреля для движения транспортных средств, с нагрузкой на каждую ось более 7 тонн, подписан Министерством транспорта Самарской области 29 февраля 2024 года.

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