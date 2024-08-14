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  • Yvan
    А была ли она? Не интеллигентность сползла, а маска упала."Козырь" Белоусов...
  • Виктор
    Быстро с тебя интеллигентность сползла."Козырь" Белоусов...
  • ШКИПЕР
    Ты бы язык прикусил ( с такими , как ты горе патриотами иначе нельзя ) , хорошо быть патриотом на кухне. Так что засу..."Козырь" Белоусов...

Жизнь заставит. Западу подсказали, как избежать поражения на Украине. Осталось только убрать Зеленского

Жизнь заставит. Западу подсказали, как избежать поражения на Украине. Осталось только убрать Зеленского

© AP Photo / Brendan Smialowski Вчера 3,9K прочитали Настало время для переговоров по Украине, пишет "Политика".

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