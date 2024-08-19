Йос Ферстаппен оценил шансы на совместное с Максом выступление в «24 часах Ле-Мана»

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий трёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен заявлял о желании стартовать в марафоне «24 часа Ле-Мана» в экипаже со своим отцом Йосом Ферстаппеном, но, похоже, всё идёт к тому, что семейного голландского тандема на кольце «Сартэ» не будет.