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Кубок Кондрашина и Белова. «Зенит» и УНИКС сыграют в финале, МБА и «НН» поборются за 3-е место

В субботу, 16 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут решающие матчи Кубка Кондрашина и Белова. «Зенит» и УНИКС сыграют в финале, МБА и «Нижний Новгород» оспорят 3-е место.

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