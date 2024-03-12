Галлас об Осимхене в «Челси»: «Один игрок не изменит ситуацию, требуются качественные футболисты вокруг него. Если Джексон не забьет 15-20 голов, то им нужен топ-нападающий»

«Виктор Осимхен в «Челси»? Один игрок не сможет изменить ситуацию. Даже если они купят нападающего, нужно быть уверенным, что игроки вокруг него обладают достаточным качеством, чтобы снабжать этого нападающего [передачами].
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