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Галлас об Осимхене в «Челси»: «Один игрок не изменит ситуацию, требуются качественные футболисты вокруг него. Если Джексон не забьет 15-20 голов, то им нужен топ-нападающий»

«Виктор Осимхен в «Челси»? Один игрок не сможет изменить ситуацию. Даже если они купят нападающего, нужно быть уверенным, что игроки вокруг него обладают достаточным качеством, чтобы снабжать этого нападающего [передачами].

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