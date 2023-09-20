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Онана сам захотел дать интервью после поражения от «Баварии». Вратарь «МЮ» ошибся при первом голе

Онана сам захотел дать интервью после поражения от «Баварии». Вратарь «МЮ» ошибся при первом голе

«Манчестер Юнайтед» проиграл немецкому клубу (3:4) в игре группового этапа Лиги чемпионов. На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот.

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