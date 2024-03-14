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Парламентская газета

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«Чистый» плагиат или цифровой контроль качества научных работ

Страшное для любого автора слово «плагиат» всегда было и остается «черной меткой». Уличенный в незаконном заимствовании результатов чужого интеллектуального труда подвергается не только корпоративному остракизму, но и может быть привлечен к юридической ответственности.

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