«Чистый» плагиат или цифровой контроль качества научных работ

Страшное для любого автора слово «плагиат» всегда было и остается «черной меткой». Уличенный в незаконном заимствовании результатов чужого интеллектуального труда подвергается не только корпоративному остракизму, но и может быть привлечен к юридической ответственности.
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