Московский прокурор проверил СИЗО-4

Прокурор Москвы Максим Жук проверил, как в столичном СИЗО-4 соблюдаются требования законодательства, регулирующие условия содержания под стражей, а также права и законные интересы подозреваемых и обвиняемых.
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