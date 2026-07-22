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Московский прокурор проверил СИЗО-4

Московский прокурор проверил СИЗО-4

Прокурор Москвы Максим Жук проверил, как в столичном СИЗО-4 соблюдаются требования законодательства, регулирующие условия содержания под стражей, а также права и законные интересы подозреваемых и обвиняемых.

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