В Курганской области готовятся закрыть одну из колоний. Инсайд

В Курганской области может сократиться число исправительных колоний. В настоящее время руководство УФСИН региона согласовывает с высшим руководством процедуру перевода осужденных и сотрудников в другие ИК.
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