В Татарстане подтвердили безопасность крупной партии фруктов и ягод из Киргизии

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ Специалисты лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан подтвердили безопасность крупной партии плодово‑ягодной продукции из Киргизии.
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