В Донецке 600 человек остались без света из-за аварии на подстанциях

www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press 600 жителей Донецка Донецкой Народной Республики (ДНР) остались без света из-за аварии на трансформаторных подстанциях, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
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