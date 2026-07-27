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Медиакратия

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Тегеран обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспии и пообещал ответить

Тегеран обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспии и пообещал ответить

Министерство иностранных дел Ирана выступило с резким осуждением удара по торговому судну в Каспийском море, ответственность за который, по утверждению […] The post Тегеран обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспии и пообещал ответить appeared first on Медиакратия.

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