Министерство иностранных дел Ирана выступило с резким осуждением удара по торговому судну в Каспийском море, ответственность за который, по утверждению […] The post Тегеран обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспии и пообещал ответить appeared first on Медиакратия.