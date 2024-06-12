Риттер: США находятся на расстоянии пуска ATACMS от ядерного конфликта с РФ

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что решение Соединенных Штатов разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России приближает мир к катастрофе и дает Киеву шанс развязать ядерную войну.
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