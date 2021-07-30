Почему Ленина заставили венчается с Крупской

Любители историиПолитикаПочему Ленина заставили венчается с Крупской Над Надеждой Крупской, официальной женой вождя мирового пролетариата, чаще всего посмеиваются за неказистую внешность.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКотищевБлин, неужели он мог столько выпить?Nikolay StepanovЭй, ты, недоумок, что автором называешься, сначала освой в должной мере русский язык, а только потом тычься в МТ со своими статейками. И почему МТ занимает страусиную позицию??Комментировать
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