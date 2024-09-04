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Царьград

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В Прикамье выросла заболеваемость коронавирусом

В Прикамье выросла заболеваемость коронавирусом

Зарегистрирован один случай смерти пациента.В Пермском крае за неделю с 26 августа по 1 сентября значительно выросла заболеваемость новой коронавирусной инфекцией — на 33,6%.

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