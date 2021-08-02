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Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы

Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Вслед за Юрием Гагариным все космонавты, отправляясь на орбиту, расписываются на двери гостиничного номера, в котором жили перед стартом, и мочатся на колесо автобуса, который везет их на стартовую площадку.

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