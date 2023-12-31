Олимпийская чемпионка предсказала приглашение России на турниры от МОК

Чемпионка ОИ Ишмуратова заявила, что МОК сам будет приглашать Россию на турниры Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова предсказала изменение позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по России.
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