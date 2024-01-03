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Минздрав Газы: число жертв атак Израиля в анклаве превысило 22,3 тысячи

Минздрав Газы: число жертв атак Израиля в анклаве превысило 22,3 тысячи

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS В результате обстрелов сектора Газа и проведения наземной операции Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября 2023 года в палестинском анклаве погибли свыше 22,3 тысячи человек.

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