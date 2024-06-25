В Южноуральске благоустроенный год назад сквер превратился в болото

Сквер, возмутивший общественников, ушел под воду. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, сквер на улице Мира в Южноуральске затопило во время проливных дождей.
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