Появился предварительный список пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти

В распоряжении «Известий» 3 февраля появился предварительный список пострадавших в ДТП с участием автобуса в Ленинградской области, в результате которого двое человек погибли, еще 13 были госпитализированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии