Бывшая невеста Дончича требует $50 млн и хочет сократить его время с детьми

Анамария Голтес, бывшая невеста баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Луки Дончича, потребовала 50 миллионов долларов в рамках урегулирования опекунского спора.
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