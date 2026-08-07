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Газета.ру

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Бывшая невеста Дончича требует $50 млн и хочет сократить его время с детьми

Бывшая невеста Дончича требует $50 млн и хочет сократить его время с детьми

Анамария Голтес, бывшая невеста баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Луки Дончича, потребовала 50 миллионов долларов в рамках урегулирования опекунского спора.

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