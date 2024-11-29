Готовящиеся администрацией Дональда Трампа соглашения о заморозке конфликта на Украине будут таким же обманом России, как оказавшееся ошибочным успокоение властей Сирии относительно судьбы города Алеппо, накануне уже в третий раз захваченного поддерживаемыми Турцией и США боевиками-исламистами.
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