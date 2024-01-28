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Квартира, дом, дача

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15 крутых идей для дачи: дешево и сердито!

15 крутых идей для дачи: дешево и сердито!

Дача - место, где мы не только отдыхаем! Дача - это место для творчества, где мы можем изобретать все, что душе угодно! Расскажу вам об изобретениях для дачи, которые не стоят затрат, но так удобны для приусадебного хозяйства.

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