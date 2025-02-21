Актриса Анна Цуканова-Котт появилась на публике с детьми

Звезда "Ералаша" Анна Цуканова-Котт вышла в свет с детьми после объявления о разводе с их отцом. Актриса приехала с сыном Михаилом и дочерью Леей на премьеру фильма "Северный полюс" и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.