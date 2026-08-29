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Нижегородская правда

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В Нижегородскую область пришли первые заморозки

В Нижегородскую область пришли первые заморозки

В Нижегородскую область, как и в другие регионы Центральной России, пришли первые ночные заморозки. Ранним утром 29 августа в Керженском заповеднике зафиксировали первый заморозок: температура опустилась до ‑1 °C.

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