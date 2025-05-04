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Проповедники фашизма: ФСБ рассекретила документы о пособничестве УГКЦ украинским националистам и гитлеровцам

Проповедники фашизма: ФСБ рассекретила документы о пособничестве УГКЦ украинским националистам и гитлеровцам

ФСБ России обнародовало архивные данные под грифом «совершенно секретно» о расследовании органами безопасности подрывной деятельности членов украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на территории СССР.

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