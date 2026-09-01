«Мы идём за тобой»: очевидцу, вступившемуся за водителя после автоподставы с детской коляской, поступают угрозы в соцсетях

скриншот видео История с парочкой, толкнувшей детскую коляску под колёса автомобиля, получила продолжение.
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- ПМ «Орехов пал, Степ...
Вот почему- то гаишник вызывает большее омерзение, чем сами бандиты. Будучи вооруженным, в форме, находясь при исполнении, он проявил трусость, уступив злоумышленникам. Ну, а когда с него сорвали видеорегистратор- он и вовсе сник, хотя реально произошло нападение на представителя власти!
Ну и куда он со страху засунул свой табельный пистолет?
Почему не пристрелил злоумышленника прямо на месте?
Азиатские дикари, как и всякое зверье, тонко чувствуют настроение жертвы, ее психическое состояние- и умеют этим пользоваться! Нашей бравой полиции они не боятся, потому что хорошо знают: всей ее доблести хватает только на то, чтобы винтить студентиков с плакатиками «Нет войне!»- но при встрече с реальным бандитом стараются забиться в щель.
Будь моя воля- я бы возбудил уголовное дело. Но не против бандитов, а против этого гаишника. Потому, что он проявил трусость и оскорбил звание русского полицейского. Он дискредитировал саму российскую власть, показав ее беспомощность. Он своими действиями (бездействием) показал Ценным Специалистам, что в России они- хозяева и могут делать все, что угодно, наплевав на закон и русские традиции.
Дама на фото не очень похожа на азиатку