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Инженер-самоучка, разорявший казино своими изобретениями

Инженер-самоучка, разорявший казино своими изобретениями

Познакомьтесь с инженером-самоучкой, разорявшим казино не краплёными картами, а старой доброй математикой и умением видеть слабые места там, где другие видят лишь мигающие огни.

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