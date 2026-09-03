Инженер-самоучка, разорявший казино своими изобретениями

Познакомьтесь с инженером-самоучкой, разорявшим казино не краплёными картами, а старой доброй математикой и умением видеть слабые места там, где другие видят лишь мигающие огни.
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