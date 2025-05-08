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Россияне стали больше приобретать патриотическую атрибутику

Россияне стали больше приобретать патриотическую атрибутику

Аналитики martech-компании First Data в преддверии Дня Победы проанализировали спрос на товары с патриотической атрибутикой и выяснили, что в этом году россияне приобрели онлайн на 42% больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года.

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