Сергей Собянин: За лето парки Москвы приняли 73,5 млн гостей

Открытые бассейны посетили более 170 тыс. человек Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте завершил серию постов о московском лете рассказом об активностях, которые были организованы столичными учреждениями культуры.
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