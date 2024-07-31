Семак: Глушенков нашел взаимопонимание с бразильцами в «Зените»

Новичок команды забил уже пять голов Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью пресс-службе клуба рассказал, как новичку команды Максиму Глушенкову удалось найти взаимопонимание на поле с бразильскими игроками, особенно с полузащитником Венделом.