Семак: Глушенков нашел взаимопонимание с бразильцами в «Зените»

Новичок команды забил уже пять голов Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью пресс-службе клуба рассказал, как новичку команды Максиму Глушенкову удалось найти взаимопонимание на поле с бразильскими игроками, особенно с полузащитником Венделом.
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