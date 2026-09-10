Песков: Латвия вдохновилась заокеанскими методами работы с пошлинами

Латвия, видимо, вдохновилась «заокеанскими методами» работы с пошлинами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерения республики ввести тарифы в 300% на грузы зерна из России и Белоруссии.