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Газета.ру

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Песков: Латвия вдохновилась заокеанскими методами работы с пошлинами

Песков: Латвия вдохновилась заокеанскими методами работы с пошлинами

Латвия, видимо, вдохновилась «заокеанскими методами» работы с пошлинами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерения республики ввести тарифы в 300% на грузы зерна из России и Белоруссии.

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