Песков: Латвия вдохновилась заокеанскими методами работы с пошлинами

Латвия, видимо, вдохновилась «заокеанскими методами» работы с пошлинами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерения республики ввести тарифы в 300% на грузы зерна из России и Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Замглавы Таганрог...
- Володин: необосно...
- Губернатор Середю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым