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Журналист Шахназаров о Макаревиче, который ходит в Израиле на интервью в шортах: «Хотя бы джинсы нацепи на себя»

Журналист Шахназаров о Макаревиче, который ходит в Израиле на интервью в шортах: «Хотя бы джинсы нацепи на себя»

Журналист Михаил Шахназаров высказался по поводу хождения музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича в Израиле на интервью на радиостанции в шортах.

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