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Маск комиксом объяснил причину падения трафика на сайте Reuters

Маск комиксом объяснил причину падения трафика на сайте Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla Motors, Space X и других, нашел объяснение критическому падению трафика на сайте информагентства Reuters, которое в марте называл худшим из традиционных СМИ.

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