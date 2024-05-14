Маск комиксом объяснил причину падения трафика на сайте Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla Motors, Space X и других, нашел объяснение критическому падению трафика на сайте информагентства Reuters, которое в марте называл худшим из традиционных СМИ.
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