Медведев считает, что опрос ВЦИОМ об интересе к футболу может быть некорректным

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между крупнейшим федеральным гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и футбольным клубом «Зенит», высказался о результатах опроса ВЦИОМ про интерес граждан России к футболу.
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