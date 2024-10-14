Медведев считает, что опрос ВЦИОМ об интересе к футболу может быть некорректным

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между крупнейшим федеральным гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и футбольным клубом «Зенит», высказался о результатах опроса ВЦИОМ про интерес граждан России к футболу.