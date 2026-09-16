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Татар-информ

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Школьников и ученых приглашают на мероприятия от «Инновации»

Школьников и ученых приглашают на мероприятия от «Инновации»

Московская областная общественная организация «Инновация» объявила о начале приема заявок на ежегодные творческие и научные мероприятия для молодежи.

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