История доброй глыбы. О Тариэле Габидзашвили

Тарик – это Тариэл Габидзашвили, московская легенда, покровитель животных и птиц, потомок Тарзана, собачник, гениальный скульптор и художник, почти ничего не создавший, юродивый, святой…Он родился 9 апреля 1938 года, а умер под Гжелью 12 октября 2012 года, и о его смерти мало кто узнал.