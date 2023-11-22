Китайский седан Chery Arrizo 8 можно купить в ноябре дешевле на 150 тысяч рублей

На фоне укрепления рубля и желания дилеров выполнить годовой план продаж, российском рынке в ноябре текущего года наблюдается тенденция снижения цен на некоторые популярные бренды китайских и отечественных автопроизводителей.
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