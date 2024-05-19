AndroidAuthority: Android 15 увеличит время работы смартфонов на три часа

Согласно последним объявлениям компании Google на конференции разработчиков I/O 2024, грядущее обновление Android 15 увеличит время работы устройств от одного заряда примерно на три дополнительных часа в режиме ожидания.
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