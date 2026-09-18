iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Осень на календаре, +38 °C за окном: лето на юге США заканчивается в тепловом куполе

Осень на календаре, +38 °C за окном: лето на юге США заканчивается в тепловом куполе

Температура в Нэшвилле побила рекорд 1927 года, а Даллас и Мемфис обновили суточные максимумы на фоне самого жаркого лета за 132 года наблюдений 15 сентября 2026 года, за несколько дней до осеннего равноденствия, юг и центр США попали под тепловой купол — метеорологическое явление, при котором горячий воздух прижимается к земле областью высокого давления.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым