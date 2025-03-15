11 марта 2025г. в рамках занятий по программе ´Я. Моя семья. Моя Родина´ состоялась встреча учащихся 5-х классов с председателем ГС ОО ´БРПО´ Павлениной Светланой Владимировной по теме ´Тимуровское движение´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии