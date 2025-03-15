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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Встреча учащихся 5-х классов с председателем ГС ОО ´БРПО´.

Встреча учащихся 5-х классов с председателем ГС ОО ´БРПО´.

11 марта 2025г. в рамках занятий по программе ´Я. Моя семья. Моя Родина´ состоялась встреча учащихся 5-х классов с председателем ГС ОО ´БРПО´ Павлениной Светланой Владимировной по теме ´Тимуровское движение´.

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