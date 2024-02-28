Друг познается в беде: как вернуться в спорт будучи инвалидом

Биографическая драма «Крецул» режиссера Александры Лихачевой вышла на видеосервисе Wink. Лента основана на реальных событиях и повествует о жизни дзюдоиста и чемпиона Паралимпийских игр 2004 года Олега Крецула.
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