В Москве новостройки у парков оказались почти в полтора раза дороже

В исторических границах столицы 1 кв. м в новостройках возле парков почти в полтора раза дороже, чем в «старой» Москве в целом, следует из данных компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 18 марта.
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