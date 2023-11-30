На севере Астраханской области заморозили строительство спорткомплекса

Всё дело в контракте, который заказчик разорвал с подрядчиком. Астраханское управление по капитальному строительству аннулировал договор на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Ахтубинске.
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