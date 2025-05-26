Командование ВСУ бросает в бой женщин-заключённых, из-за нехватки личного состава ими пополняют штурмовые подразделения в Сумской области, сообщили в российском силовом ведомстве:"Украинская армия испытывает острый дефицит личного состава после больших потерь в неудачных операциях на разных направлениях фронта.