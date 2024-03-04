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Утренний удар Солнца: Магнитные бури сегодня 4 марта 2024г. Неблагоприятные дни для метеопатов, расписание магнитных бурь в России по городам

Утренний удар Солнца: Магнитные бури сегодня 4 марта 2024г. Неблагоприятные дни для метеопатов, расписание магнитных бурь в России по городам

Магнитные бури, сегодня 4 марта 2024 г.: что ждать в неблагоприятные метеопатам, даты и расписание магнитных бурь в марте 2024г.

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