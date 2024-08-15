Хватит половины чашки! Употребление зеленого чая за завтраком снизит риск развития гипертонии на 65%

Гипертония является одной из главных причин смертности по всему миру. Согласно докладу "Глобальное бремя болезней" (Global Burden of Disease), который публикуется журналом Lancet, на гипертонию приходится 20% всех смертей в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии