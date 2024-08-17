В Волгограде задержаны телефонные аферисты, похищавшие деньги под предлогом удвоения бонусов лояльности

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Волгоградской области при содействии коллег из районного отела полиции и спецподразделения Росгвардии задержали 16-и и 23-летних жителей областного центра.