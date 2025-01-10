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Девонский период — эра рыб и ранних амфибий. Быстрое развитие природы

Девонский период — эра рыб и ранних амфибий. Быстрое развитие природы

﻿﻿Почему стоит выбрать Девон на эту должность? Потому что это важнейший период Фанерозойской Эры (Протерозойская эра, первая эпоха Земли, где произошли еще более важные события – зарождение жизни), ведь без него не вышли бы на сушу рыбы и не появились бы растения появится.

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