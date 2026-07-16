Главное за ночь 16 июля: атака БПЛА и теракт на Запорожской АЭС

Погиб главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Минувшие сутки для приграничных регионов России ознаменовались массированными атаками беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины, а также трагическим инцидентом на Запорожской атомной электростанции, сообщает News.
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